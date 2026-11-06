جروس : لقب الكونفدراليه مع الزمالك الافضل بالنسبه لي

أكد كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق أن بطولاته مع الزمالك هي الاروع بالنسبه له خلال مسيرته

وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناه زيورخ السويسرية :" لقد أحرزت اكثر من ثلاثون لقب مابين دوري وكأس لكن اغلى لقب وسيبقى محفور بتاريخي هو الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الافريقيه مع الزمالك لعدة أسباب "

وتابع :" أولها عوده البطولات القارية للزمالك بعد غياب سنين "

واكمل :" والأمر الأكثر تأثيراً هو وانا بالطريق للملعب شاهدت طوفان من الجماهير جالسه بالطرقات قيل لي أنهم صائمون ومن شدة شغفهم وعشقهم للزمالك جاءوا ليساندوه الملعب أغلق 120 ألف بالملعب أصبحت مشجع ومدرب للزمالك وليومنا هذا أنا متابع له أول بأول.: