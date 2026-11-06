أمانة المراكز الطبية المتخصصة تحصد 7 جوائز ماسية دولية من WSO

في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير خدمات الرعاية الصحية، حصدت سبعة من مستشفياتها الجوائز الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بالشراكة مع مبادرة Angels، تقديرًا لتميزها في تقديم خدمات رعاية مرضى السكتة الدماغية، والتزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية للجودة وسرعة التشخيص والتدخل العلاجي، بما يعزز فرص التعافي ويحسن النتائج العلاجية للمرضى.



ويعكس هذا الإنجاز حرص أمانة المراكز الطبية المتخصصة على تطوير منظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات والمراكز التابعة، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة، بما يضمن سرعة الاستجابة الطبية والحد من المضاعفات والإعاقات طويلة الأمد.



وقد شمل هذا التميز الدولي مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى 15 مايو التخصصي، مستشفى السلام التخصصي، مستشفى المنصورة الدولي، مستشفى المنصورة التخصصي، مستشفى الباجور التخصصي، ومستشفى العلمين النموذجي، والتي نجحت في تحقيق المعايير الدولية المعتمدة للحصول على الجائزة الماسية، بما يعكس كفاءة فرقها الطبية والإدارية والتزامها بتقديم رعاية صحية متخصصة وفق أعلى مستويات الجودة.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن حصول سبعة من مستشفيات الأمانة على الجوائز الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية يمثل إنجازًا دوليًا مهمًا يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الطبية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والجهود المتكاملة التي تبذلها الفرق الطبية والإدارية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

ثمرة الالتزام بتطبيق المعايير



وأشارت إلى أن هذا التميز يأتي ثمرة الالتزام بتطبيق المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية، والعمل المستمر على تطوير قدرات الكوادر الطبية وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، مؤكدة استمرار أمانة المراكز الطبية المتخصصة في دعم المستشفيات والمراكز التابعة لتحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى، وتقديم رعاية صحية متخصصة تضع احتياجات المريض وحقه في الحصول على خدمة طبية آمنة ومتميزة في مقدمة أولوياتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود التطوير المؤسسي وتكامل الأدوار بين الفرق الطبية والإدارية، مشيرًا إلى حرص أمانة المراكز الطبية المتخصصة على متابعة مؤشرات الأداء وتطوير قدرات الكوادر الطبية، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

كما أكدت الدكتورة داليا عبد الحميد مساعد رئيس الأمانة لشئون الجودة والتميز المؤسسي، أن حصول مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على الجوائز الماسية يمثل ترجمة عملية لجهود ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق معايير الأداء الإكلينيكي وفقًا للممارسات الدولية المعتمدة. وأوضحت أن منظومة الجودة تعتمد على المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وقياس مدى الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وتحليل النتائج والعمل على فرص التحسين، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح العمل المؤسسي وتكامل جهود الفرق الطبية والإدارية في تحقيق أهداف الجودة والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة.

وتعتمد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية في منح جوائزها على تقييم مؤشرات أداء طبية متكاملة، تشمل سرعة التشخيص والتدخل العلاجي، وكفاءة إجراءات إعادة تدفق الدم وإذابة الجلطات، والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية، وفحص البلع، وتوفير الرعاية المتخصصة المتكاملة لمرضى السكتة الدماغية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بمواصلة تطوير خدمات رعاية مرضى السكتة الدماغية، وتعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى، والارتقاء بكفاءة الكوادر الطبية، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية والحد من المضاعفات والإعاقات طويلة الأمد.

