بي إم دبليو تتحدى تسلا بنظام قيادة ذاتية جديد داخل المدن

تعتزم شركة «بي إم دبليو» الألمانية التوسع في أنظمة مساعدة السائق الذكية عبر تقديم نظام قيادة شبه ذاتي مخصص للطرقات والحافلات الحضرية داخل المدن بحلول عام 2027.

وتستهدف الشركة من خلال هذا التحديث الدخول في منافسة مباشرة مع تقنية القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف «FSD» التابعة لشركة «تسلا»، متخلية عن التوسع المكلف في أنظمة المستويات الثالثة (Level 3) لصالح نهج أكثر واقعية يعتمد على تكنولوجيا المستوى الثاني المتقدم (Level 2+).

التوجيه الملاحي والتعامل مع التقاطعات المعقدة

يعتمد النظام المطور من «بي إم دبليو» على التكامل المباشر مع الخرائط الرقمية لمنظومة «BMW Maps»؛ حيث يُتيح للمركبة تنفيذ الدوران عند التقاطعات، إجراء التجاوزات وتغيير المسارات تلقائيًا، والتعامل مع أسبقيات المرور والميادين والدوارات (Roundabouts) في شوارع المدينة دون تدخل مباشر من السائق.

ويتميز النظام الجديد بميزة «Symbiotic Drive» التي تسمح بتكييف نمط التسارع والتوجيه وفقاً لأسلوب القيادة الشخصي للسائق، مِمَّا يُعزز التناغم بين العنصر البشري والبرمجيات الذكية مع الإبقاء على مسئولية المراقبة الميدانية قائمة على السائق.

التوافق الميكانيكي والتحديثات الهوائية المرتقبة

أكدت التقريرات الهندسية لـ «بي إم دبليو» أن الأجهزة والمستشعرات اللازمة لشغل هذا النظام الذكي أصبحت تساهم كمعدات قياسية في الطرازات الحديثة مثل «iX3»، و«iX4»، بالإضافة إلى كافة فئات (7 Series)، و(5 Series)، و«الشارع الثالث».

وستقوم المجموعة الألمانية بطرح الميزات الجديدة عبر التحديثات البرمجية اللاسلكية عبر الهواء (Over-the-Air) فور استحصال الموافقات التنظيمية الرسمية بموجب تشريعات «UNECE R171»؛ حيث ستكون ألمانيا السوق الأول الذي يستقبل هذه التقنية في بداية 2027 تمهيدًا للتوسع في بقية الأسواق العالمية.