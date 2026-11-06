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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا.. القوات الجوية تسقط 196 مسيرة روسية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

زعمت القوات الجوية الأوكرانية أسقاط - الليلة الماضية - 196 مسيرة من أصل 227 استهدفت بها روسيا مناطق عدة في البلاد.


وفي المقابل ؛ نجحت القوات المسلحة الروسية  تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة والمراكز اللوجستية والسفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية، - : "واصلت القوات المسلحة الروسية، طوال الليل، قصف منشآت الطاقة الأوكرانية ومراكز الدعم اللوجستي والسفن الحربية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيرة".


وتابع البيان: "نتيجة للضربات، تم استهداف مركز "نوفايا بوتشتا" اللوجستي في بلدة نوفي كوروتيتش في مقاطعة خاركوف، كما تم استهداف محطة فرعية كهربائية بقدرة 330 كيلوفولط في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود، على بعد 52 كيلومترًا جنوب غرب أوديسا".

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي يوميًا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.

روسيا أوكرانيا مسيرة أوكرانية القوات الجوية الأوكرانية

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