فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

تواصل استوديوهات دي سي توسيع عالمها السينمائي بمشروعات جديدة تنتمي إلى الرعب والإثارة، إذ بدأت مبكرًا تطوير فيلم جديد يتمحور حول شخصية «جون قسطنطين»، المحقق الخارق وصائد الأرواح المعروف في عالم القصص المصورة، في مشروع يستهدف تقديم معالجة سينمائية مختلفة للشخصية.

وكشف موقع «ديدلاين» الأمريكي عن اختيار المخرج والكاتب فرانسيس جالوبى لكتابة سيناريو الفيلم، الذي لا تزال تفاصيله في مراحل التطوير الأولى، دون الإعلان حتى الآن عن موعد بدء التصوير أو أسماء الأبطال المشاركين.

رؤية جديدة لشخصية جون قسطنطين

ويأتي اختيار جالوبى، الذي يعمل على الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب «Evil Dead Wrath»، في إطار توجه نحو تقديم معالجة تميل إلى أجواء الرعب النفسي والغموض، بما يتناسب مع طبيعة الشخصية وقصصها الأصلية في عالم الكوميكس.

ويتزامن المشروع مع توجه دي سي لتوسيع أنواع الأعمال التي تقدمها، خاصة بعد النجاح التجاري الذي حققه فيلم الرعب «Clayface»، وهو ما يعزز حضور الأعمال ذات الطابع المظلم داخل عالمها السينمائي الجديد.

هل يتأثر مشروع «Constantine 2» بفيلم جون قسطنطين الجديد؟

وأعاد الإعلان عن الفيلم الجديد فتح التساؤلات بشأن مصير الجزء الثاني من «Constantine»، الذي قدمه النجم كيانو ريفز عام 2005، وكان من المقرر أن يجمع مجددًا بينه وبين المخرج فرانسيس لورانس.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استمرار العمل على «Constantine 2» باعتباره مشروعًا مستقلًا، إلا أن بدء تطوير فيلم جديد عن الشخصية يطرح تساؤلات حول إمكانية تنفيذ العملين بالتوازي، أو الاتجاه إلى الاكتفاء بإعادة تقديم جون قسطنطين برؤية مختلفة.

ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي يحسم العلاقة بين المشروعين أو يكشف مستقبل النسخة التي ارتبطت باسم كيانو ريفز.