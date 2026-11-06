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عبد العزيز عبد الشافي: إمام عاشور لا يستحق التواجد في منتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد العزيز عبد الشافي: إمام عاشور لا يستحق التواجد في منتخب مصر

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أبدى عبد العزيز عبد الشافي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، تحفظه على انضمام إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، إلى معسكر منتخب مصر المقبل، مؤكدًا أن اللاعب لا يستحق التواجد ضمن قائمة الفراعنة في الوقت الحالي، بسبب بعض الأمور المتعلقة بسلوكه.

وقال عبد العزيز عبد الشافي، خلال تصريحات تليفزيونية، ردًا على إمكانية انضمام إمام عاشور إلى المنتخب: «لا طبعًا ميروحش المنتخب»، مشيرًا إلى أن موقف اللاعب قد يتغير حال مشاركته في مواجهة السكة الحديد وظهوره بمستوى فني وبدني جيد.

وأضاف المدير الفني السابق للأهلي أن الجانب السلوكي يمثل عائقًا أمام انضمام إمام عاشور إلى المنتخب خلال الفترة الحالية، قائلًا: «سلوكيًا إمام عاشور مينفعش يروح المنتخب»، في إشارة إلى ضرورة مراعاة الالتزام والانضباط عند اختيار عناصر المنتخب الوطني.

مدرب الأحمال يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومعاناته البدنية

وفي سياق آخر، كشف إسلام جمال، مدرب الأحمال الشخصي لإمام عاشور، تفاصيل الحالة البدنية للاعب، موضحًا أنه يعاني من آلام في العضلة الضامة والتهابات بمنطقة الحوض، وهو ما أثر على جاهزيته خلال الفترة الماضية.

وأوضح إسلام جمال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إمام عاشور تحامل على نفسه وأصر على المشاركة في مباريات الأهلي، رغم معاناته من هذه الآلام منذ مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، الأمر الذي تسبب في استمرار معاناته البدنية.

وأشار إلى أن اللاعب يستطيع الظهور بصورة طبيعية أثناء الجري داخل الملعب، لكن المشكلة تظهر بوضوح عند تنفيذ بعض التحركات وتغيير الاتجاهات والدوران، حيث يفقد جزءًا من اتزانه، وهو ما يكشف عن وجود مشكلة بدنية لا تظهر خلال الجري العادي.

شكوى بشأن حالة إمام عاشور إلى مخطط أحمال الأهلي

وأكد مدرب الأحمال الشخصي لإمام عاشور أنه أرسل جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحالة البدنية للاعب إلى مخطط الأحمال بالنادي الأهلي، من أجل توضيح طبيعة الإصابة والمشكلات التي يعاني منها اللاعب.

واختتم إسلام جمال تصريحاته بالإشارة إلى أنه لم يتلق أي رد حتى الآن بشأن المعلومات التي أرسلها، في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول مدى جاهزية إمام عاشور للعودة إلى المشاركة بصورة منتظمة، خاصة مع اقتراب ارتباطات الأهلي المقبلة واستعدادات منتخب مصر للمعسكر القادم

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