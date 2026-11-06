تأجيل مواجهة القادسية والفيحاء في الدوري السعودي

تقرر تأجيل مباراة القادسية والفيحاء، التي كان من المقرر إقامتها الخميس 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء قرار التأجيل ضمن الإجراءات التي اتخذتها رابطة الدوري السعودي بتأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة عشرة من موسم 2026-2027، في ظل مراجعة جدول المسابقة عقب التغييرات المتعلقة بموعد بطولة كأس آسيا 2027.

وكان من المنتظر أن يلتقي القادسية مع الفيحاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي، في مواجهة مهمة للفريقين ضمن مشوارهما بالمسابقة، قبل أن يتم تأجيل المباراة دون تحديد موعد جديد لإقامتها.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الدوري السعودي عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة عقب الانتهاء من مراجعة جدول المنافسات المحلية.