حسام البدري ينفي ترشحه لتدريب منتخب مصر: كل ما ينشر على لساني كذب

نفى مصدر مقرب من حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، صحة الأنباء والتصريحات المتداولة خلال الساعات الأخيرة، والمنسوبة إليه بشأن إمكانية عودته لتولي القيادة الفنية للفراعنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المدرب لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية مصرية أو عربية بشأن هذا الملف.

وأوضح المصدر، أن حسام البدري لم يدلِ بأي تصريحات صحفية أو تليفزيونية تتعلق بترشيحه لتدريب المنتخب الوطني، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله على لسانه في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

ونقل المصدر عن البدري تأكيده: «كل ما يُنشر على لساني كذب، ولم أدلِ بأي تصريحات لأي مؤسسة إعلامية عربية أو مصرية».

وأضاف أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر لا يعلم شيئًا عن الأنباء التي تتحدث عن إمكانية توليه المسؤولية الفنية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه لم يتواصل مع أي مؤسسة إعلامية للحديث عن هذا الأمر، سواء بالتأكيد أو النفي بشأن وجود مفاوضات أو اتصالات رسمية.

وجاءت تصريحات المصدر المقرب من حسام البدري ردًا على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن مستقبل القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما ارتبط اسم المدرب السابق بعدد من الأنباء التي تحدثت عن وجوده ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة حال حدوث تغييرات في الجهاز الفني الحالي.

ويأتي نفي البدري في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وسط ترقب لما ستسفر عنه الفترة المقبلة من قرارات تتعلق بخطة المنتخب واستعداداته للاستحقاقات القادمة.

وأكد المصدر، أن البدري لم يتحدث في هذا الملف، مطالبًا بعدم نسب أي تصريحات إليه دون الرجوع إليه أو التأكد من صحتها، خاصة في ظل انتشار أخبار غير دقيقة بشأن مستقبله التدريبي.