رقص خادش.. القبض على 4 صانعات محتوى في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام 4 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصهن بطريقة خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورات حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهن 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤئا على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن؛ اعترفن بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية.