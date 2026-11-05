قرار قضائي بشأن المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس 4 رجال و6 سيدات، 8 منهم لهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و6 سيدات، 8 منهم لهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضُبط بصحبتهم 14 حدثًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وسُلِّم المجني عليهم إلى أهليتهم، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.