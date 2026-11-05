ريو فرديناند: كريستيانو رونالدو منح البرتغال حلم المنافسة على البطولات

تحدث ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن التأثير الكبير الذي تركه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن دوره لم يقتصر على تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات؛ بل امتد إلى منح الجماهير البرتغالية الأمل في المنافسة على البطولات.

وقال فرديناند: «أكثر ما سأتذكره عن كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال هو الأمل والتطلعات التي زرعها في بلدٍ لم يكن ينظر إلى نفسه سابقًا باعتباره أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولات».

وأضاف أن وجود رونالدو منح كل برتغالي شعورًا بالأمل لم يسبق له أن عاشه قبل أي بطولة، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي أحدثه النجم البرتغالي في طموحات منتخب بلاده وجماهيره.

وأعلن كريستيانو رونالدو نجم البرتغال اعتزاله كرة القدم الدولية مع منتخبه عبر مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة وداع جاءت كالتالي: “إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7.. بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم”.

وتابع: “لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية”.