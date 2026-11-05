الحكومة: نضع خطة لخفض استهلاك الكهرباء بالمقار الحكومية ولا تخفيف للأحمال بالنسبة للمواطنين

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء يقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام داخل الحكومة.

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الحكومة تتخذ عدة تدابير وفق آليات مرنة للتعامل مع كافة السيناريوهات المستقبلية ".



وأكمل محمد عادل :" نضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي للحكومة للتعامل مع أي سيناريوهات قد تحدث بسبب الازمة بالمنطقة ".



وتابع :" خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالمقار الحكومية ولا تخفيف للأحمال الكهربائية بالنسببة للمواطنين ".

واكمل محمد عادل :" نستهدف خفض الكهرباء بالمقار الحكومية بنسبة 20 % وخفض استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة 30 % وإبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل.

