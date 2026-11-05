قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو شادي: الحديث عن تخزين اليورانيوم الإيراني داخل جبل «الفأس» دعاية انتخابية لترامب وإسرائيل

البرنامج
البرنامج
محمود زيدان

أكد الدكتور يسري أبو شادي،  كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الحديث عن نقل اليورانيوم الإيراني وتخزينه داخل جبل الفأس، عقب الضربات الأخيرة؛ يثير تساؤلات بشأن مدى صحة هذه الرواية، مشيرًا إلى أن الموقع المشار إليه كان لا يزال حديث الإنشاء ولم تكن أعمال تجهيزه قد اكتملت.

وأوضح أبو شادي، خلال حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن الموقع يقع على بعد نحو 2 كيلو متر من منشأة نطنز، وكان خاضعًا للمتابعة عبر الأقمار الصناعية، لافتًا إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زاره قبل نحو عام ونصف، وهو ما أثار تساؤلات في ذلك الوقت حول طبيعة الأنشطة التي تُجرى داخله.

وأضاف أن القول بتخزين اليورانيوم في هذا الجبل يفتقر إلى المنطق؛ في ظل خضوع المنطقة لمراقبة استخباراتية ورقابة عبر الأقمار الصناعية، بما يشمل متابعة المداخل والمخارج، متسائلًا: «هل من المنطقي أن تنقل إيران اليورانيوم إلى موقع تعلم منذ سنوات أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تراقبه؟».

واعتبر أبو شادي أن الرواية المتداولة بشأن تخزين اليورانيوم داخل الجبل تُستخدم، بحسب تقديره، في إطار الدعاية الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك الدعاية الإسرائيلية.

أخبار توك شو إيران أخبار وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد