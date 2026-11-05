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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الفلاحين: ترك الكلاب الضالة في الشوارع كارثة تهدد المواطنين

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
محمد كمال

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الحديث عن الرفق بالحيوان يجب ألا يصرف الاهتمام عن احتياجات المواطنين، الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامة المواطنين.

مطالب بتصدير الكلاب الضالة أو إيجاد حلول للحد من انتشارها

وقال نقيب الفلاحين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن ملف الكلاب الضالة من الملفات التي تتطلب التعامل معها بحسم، في ظل تزايد أعدادها وما قد يترتب على انتشارها في الشوارع من مشكلات تهدد سلامة المواطنين.

وأشار أبو صدام إلى ضرورة التعامل مع الأعداد الزائدة من الكلاب الضالة من خلال تصديرها أو البحث عن حلول بديلة ومناسبة لمواجهة انتشارها في الشوارع، مؤكدًا أنه لا يجوز ترك هذه الكلاب دون التعامل مع الأزمة، على حساب سلامة المواطنين.

وشدد نقيب الفلاحين على أن استمرار وجود الكلاب الضالة في الشوارع دون اتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة، رغم ما قد تسببه من مخاطر ومشكلات للمواطنين، أمر كارثي، داعيًا إلى عدم إغفال احتياجات المواطنين وحقهم في الحماية والرعاية، بالتوازي مع مراعاة مبادئ الرفق بالحيوان.

الكلاب الضالة سلامة المواطنين الرفق بالحيوان نقيب الفلاحين

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