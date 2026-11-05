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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا
"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

تُحذر مؤسسة صدى البلد الإعلامية، التابعة لشركة كليوباترا ميديا، من محاولات انتحال اسم المؤسسة وهويتها البصرية المعروفة داخل مصر وخارجها، من خلال إنشاء وإدارة مواقع إخبارية وصفحات إلكترونية غير رسمية تستخدم اسم المؤسسة وشعارها دون وجه حق.

ورصدت المؤسسة قيام بعض الأشخاص بادعاء الانتماء إليها زورًا، والترويج لأنفسهم عبر منشورات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الإعلان عن محتويات إعلامية، من برامج ومقالات، تحمل اسم وشعار مؤسسة صدى البلد، دون أي صفة أو تفويض رسمي منها.

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وتؤكد الإدارة القانونية لشركة كليوباترا ميديا أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه الممارسات، وملاحقتهم قضائيًا أمام الجهات المختصة، باعتبارها اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والحقوق الإبداعية للمؤسسة والعاملين بها، فضلًا عن استغلال اسمها ومكانتها الإعلامية لتحقيق أهداف غير مشروعة.

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وتهيب مؤسسة صدى البلد الإعلامية بجميع المتابعين والمتعاملين معها ضرورة تحري الدقة والحذر، وعدم التعامل مع أي جهة أو شخص يدعي تمثيل المؤسسة أو العمل باسمها، إلا بعد التحقق من صفته عبر القنوات الرسمية المعتمدة والموقع  الإخباري الرسمي للمؤسسة www.elbalad.news. 

وتشدد المؤسسة على أن اسم صدى البلد وهويتها الإعلامية وحقوقها الفكرية تمثل أصولًا مؤسسية لا يجوز استغلالها أو العبث بها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لردع أي محاولة للسطو على هويتها أو استغلال اسمها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.

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