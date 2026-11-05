هيثم حسن على الدكة.. تشكيل سيلتيك وبشكتاش في الدوري الأوروبي

أعلن مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك الاسكتلندي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بشكتاش التركي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهد تشكيل سيلتيك تواجد هيثم حسن على مقاعد البدلاء لمواجهة بشكتاش.



تشكيل سيلتيك ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: جونستون.

خط الدفاع: كيران تيرني، كارتر فايكرز، سكاليس، لوتومبا.

خط الوسط: ماكجريجور، ميكا باور، نيجرين.

خط الهجوم: سباستيان تونكتي، هوج، جيمس فورست.



تشكيل بشكتاش ضد سيلتيك في الدوري الأوروبي

وعلى جانب آخر، أعلن فريق بشكتاش تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

موعد مباراة سيلتيك وبشكتاش في الدوري الأوروبي

تقام مباراة سيلتيك ضد بشكتاش اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ويسعى سيلتيك للفوز في لقاء اليوم أمام بشكتاش من أجل حصد أول ثلاث نقاط في رصيده بالبطولة الأوروبية.

وفشل سيلتيك في تحقيق الفوز بمبارياته الثلاثة السابقة بالدوري الأوروبي، ولا يملك أي نقطة في رصيده ويحتل المركز قبل الأخير في الترتيب.

ويتواجد بشكتاش بالمركز الثامن في ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد 7 نقاط وقد حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في واحدة.