صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سيلة الشرقية بمطاي

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق قافلة طبية علاجية مجانية بقرية سيلة الشرقية بمركز مطاي، غدًا الاثنين 2 نوفمبر، وتستمر على مدار يومين، لتقديم خدمات الكشف والعلاج للأهالي بالمجان، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية بالقرب من محل إقامتهم، دون تحمل مشقة الانتقال إلى المستشفيات.

ووجّه المحافظ بمواصلة التوسع في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز المحافظة، وتكثيف انتشارها بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات العلاجية.

خدمات طبية

وتشمل خدمات القافلة توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات، وإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تستدعي فحوصات متقدمة أو تدخلات علاجية إلى المستشفيات المختصة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

