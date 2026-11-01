«صحة المنيا» تواصل فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية .. صور

شهد الفنان حسين أبو حجاج فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة المنيا ، والتي بدأت 25 أكتوبر الماضي ، لدعم الحملة وتشجيع أهالي المحافظة على التفاعل معها ، والتي تنفذ تحت شعار احمِ طفلك.. بادر بتطعيم ابنك ضد الحصبة والحصبة الألمانية الآن.. لضمان مستقبله الصحي ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا.
وتواصل مديرية الصحة جهودها المكثفة لتأمين صحة أطفالنا من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة ، طبقا لتعليمات الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة ، ومتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية.
واكدت المديريه تواجد الفرق الطبية بجميع الوحدات الصحية، الميادين، الكنائس، والمنشآت التعليمية بصفه مستمرة لضمان الوصول لكل طفل مجاناً ، وتستهدف الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات.
و شهدت الفعاليات مشاركة متميزة من الفنان حسين أبو حجاج لدعم الحملة وتشجيع أهالي المحافظة على التفاعل معها ، تحت شعار احمِ طفلك.. بادر بتطعيم ابنك ضد الحصبة والحصبة الألمانية الآن لضمان مستقبله الصحي