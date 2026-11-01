«صحة المنيا» تواصل فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية .. صور

شهد الفنان حسين أبو حجاج فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة المنيا ، والتي بدأت 25 أكتوبر الماضي ، لدعم الحملة وتشجيع أهالي المحافظة على التفاعل معها ، والتي تنفذ تحت شعار احمِ طفلك.. بادر بتطعيم ابنك ضد الحصبة والحصبة الألمانية الآن.. لضمان مستقبله الصحي ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا.

و​تواصل مديرية الصحة جهودها المكثفة لتأمين صحة أطفالنا من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة ، طبقا لتعليمات الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة ، ومتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية.

​واكدت المديريه تواجد الفرق الطبية بجميع الوحدات الصحية، الميادين، الكنائس، والمنشآت التعليمية بصفه مستمرة لضمان الوصول لكل طفل مجاناً ، وتستهدف الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات.

و شهدت الفعاليات مشاركة متميزة من الفنان حسين أبو حجاج لدعم الحملة وتشجيع أهالي المحافظة على التفاعل معها ، تحت شعار احمِ طفلك.. بادر بتطعيم ابنك ضد الحصبة والحصبة الألمانية الآن لضمان مستقبله الصحي