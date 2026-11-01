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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنانة مي صالح تُعلن تعرّض والدتها لحادث ودخولها غرفة العمليات .. تفاصيل

مي صالح
مي صالح
علا محمد

أعلنت الفنانة مي صالح عن تعرّض والدتها لحادث ودخولها غرفة العمليات، طالبةً من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها.

وكتبت مي صالح عبر صفحتها على "انستجرام": "في نفس اللحظة اللي طلعت فيها من العمليات قالوا لي مامتك عملت حادثة ودخلت العمليات بتغير مفصل ولا عارفة أقوم لأني لوحدي في المستشفى ولا عارفة أروح لأمي، وحياتي كلها اتقلبت في لحظة".

واضافت "أنا مش هقول ليه يارب وأنا عملت إيه عشان يحصلي كل دا .. أنا هقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، أنا راضية يارب بقضائك وواثقة فيك لأبعد حد .. أكيد يارب ليك حكمة من اللي أنا فيه، أرجوكم ادعو لأمي وليا، الدعاء بيغير القدر".

يذكر أن آخر أعمال مي صالح في الدراما التليفزيونية بمسلسل "روج إسود" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.


وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم، هم رانيا يوسف، أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

الفنانة مي صالح مي صالح جمهورها ومتابعيها انستجرام موسم دراما رمضان 2026 رمضان 2026 رانيا يوسف

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