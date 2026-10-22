خاص| مصطفى حدوتة لـ صدى البلد: أنا نمبر وان حاليًا.. وأحضر لأعمال غنائية جديدة مع حماقي وعمرو دياب.. فيديو

كشف الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية، متحدثًا عن تعاونه مع النجم تامر حسني والفنانة ياسمينا العبد في أغنية «اتنين مجانين»، التي تأتي ضمن أغاني فيلم ولا كان علي البال.

وأكد مصطفى حدوتة في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري انه سعيد بالعمل مع النجم تامر حسني و ياسمينا العبد و كتابه كلمات اغنية إتنين المجانين للفيلم الكوميدي و الرومانسي الاجتماعي فيلم ولا كان علي البال و أنه سعيد بتفاعل الجمهور معاها علي السوشيال ميديا.



و أضاف مصطفى حدوتة، أنه عمل أيضاً مع فارس سكر في كتابة أغنية حبك بقي شغلتني ضمن الأغنية الدعائية لفيلم ولا كان علي البال.



و استطرد مصطفى حدوتة انه يحب المشاركة في كتابة كلمات للاغاني للافلام و أنه يتمني كتابة العديد من كلمات الاغاني عمل للأفلام.

و اختتم مصطفى حدوتة انه يعمل حاليا مع العديد من النجوم تامر حسني و رامي صبري و عمرو دياب و حماقي و أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المفاجآت و أنه يتمني العمل مع النجم تامر عاشور.

"ولا كان علي البال" فيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، التي تمزج بين المواقف الطريفة والمشاعر الإنسانية.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر، حيث يجسد نور النبوي شخصية مرشد سياحي، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد دخوله في سلسلة من المواقف والمفارقات غير المتوقعة، قبل أن يلتقي بفتاة تغير مسار حياته، وتنشأ بينهما قصة حب تحمل العديد من المفاجآت.



https://youtube.com/shorts/UCY7d8riy-k?si=EVZDL3uq6Ku6w75m

https://youtube.com/shorts/CUi_s1zYsrU?si=kiKWnJbMxJrDQctk