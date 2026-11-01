نتيجة مباراة برشلونة ضد «ألافيس» اليوم في الدوري الإسباني .. ملخص وأهداف

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره ديبورتيفو ألافيس، بعد ما اكتسحه بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

واستضاف ملعب كامب نو مواجهة برشلونة وألافيس، التي شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا للفريق الكتالوني، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل ستة أهداف، ليواصل الفريق عروضه القوية في منافسات الليجا.

غياب حمزة عبد الكريم عن تشكيل برشلونة

وشهدت المباراة غياب اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم عن التشكيل الأساسي لبرشلونة، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، ولم يبدأ المواجهة ضمن اختيارات المدير الفني هانز فليك.

أهداف مباراة برشلونة وألافيس

وفرض برشلونة سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، حيث افتتح رافينيا دياز التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وعاد رافينيا ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 41، قبل أن يختتم لامين يامال رباعية الشوط الأول بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وتحديدًا 45+1.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني ضغطه الهجومي، وتمكن لامين يامال من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 64، ليؤكد تفوق برشلونة خلال اللقاء.

واختتم أنتوني جوردون سداسية أصحاب الأرض بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 81، بينما نجح ماريانو دياز في إحراز هدف ديبورتيفو ألافيس الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بستة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، وجه برشلونة رسالة قوية لمنافسيه في الدوري الإسباني، بعدما قدم عرضًا هجوميًا مميزًا أمام ألافيس، في ليلة شهدت تألق عدد من نجوم الفريق الكتالوني.

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