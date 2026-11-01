قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي سابق يُحذّر: العالم على أعتاب الفوضى.. واستخدام القوة أصبح أكثر مشروعية
أسعار هيونداي سنتافي 2026 في السعودية
هل يجوز الكذب لجبر الخواطر؟.. ضوابط شرعية لا يعرفها الكثيرون
نتيجة مباراة برشلونة ضد «ألافيس» اليوم في الدوري الإسباني .. ملخص وأهداف
أحمد جلال: تغييرات مرتقبة في قائمة منتخب مصر.. ناصر ماهر يقترب وأوباما على أعتاب الظهور الأول
3 هواتف تكشف نشاط علياء قمرون .. والداخلية تعلن تفاصيل ضبطها في حلوان
بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة
أزمة البذرة الشتوية تحرم الأهلي والزمالك من اللعب باستاد القاهرة في ديسمبر
ترامب: قد نضرب المواقع الإيرانية النووية المتبقية في 10 دقائق
الفنانة مي صالح تُعلن تعرّض والدتها لحادث ودخولها غرفة العمليات .. تفاصيل
ياسمين عبد العزيز تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان 2027 وتعلن مفاجأة لجمهورها | فيديو خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نتيجة مباراة برشلونة ضد «ألافيس» اليوم في الدوري الإسباني .. ملخص وأهداف

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره ديبورتيفو ألافيس، بعد ما اكتسحه بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

واستضاف ملعب كامب نو مواجهة برشلونة وألافيس، التي شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا للفريق الكتالوني، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل ستة أهداف، ليواصل الفريق عروضه القوية في منافسات الليجا.

غياب حمزة عبد الكريم عن تشكيل برشلونة

وشهدت المباراة غياب اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم عن التشكيل الأساسي لبرشلونة، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، ولم يبدأ المواجهة ضمن اختيارات المدير الفني هانز فليك.

أهداف مباراة برشلونة وألافيس

وفرض برشلونة سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، حيث افتتح رافينيا دياز التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وعاد رافينيا ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 41، قبل أن يختتم لامين يامال رباعية الشوط الأول بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وتحديدًا 45+1.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني ضغطه الهجومي، وتمكن لامين يامال من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 64، ليؤكد تفوق برشلونة خلال اللقاء.

واختتم أنتوني جوردون سداسية أصحاب الأرض بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 81، بينما نجح ماريانو دياز في إحراز هدف ديبورتيفو ألافيس الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بستة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، وجه برشلونة رسالة قوية لمنافسيه في الدوري الإسباني، بعدما قدم عرضًا هجوميًا مميزًا أمام ألافيس، في ليلة شهدت تألق عدد من نجوم الفريق الكتالوني.

شاهد الملخص :

https://www.youtube.com/live/KdU1d-FM4jE?si=U8xqimlnZAgNb2hO

برشلونة اخبار الرياضة الدورى الاسبانى حمزة عبدالكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

البنوك

بعد اجتماع البنك المركزي.. أعلى 10 شهادات ثلاثية متغيرة بفائدة ربع سنوية

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

نسمة

من شقة شبرا إلى بيت الأحلام بأمريكا.. نسمة تروي تفاصيل 18 عامًا من التضحية تنتهي بالانفصال والطرد| صور

كولر

من النحاس إلى عموتة.. الأهلي يدفع ثمن تغييرات المدربين ويبحث عن مخرج من دوامة عدم الاستقرار

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

المتهمون

ضبط شخصين وفتاتين بعد تداول فيديو يتضمن أفعالًا منافية للآداب العامة بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

الشيخ جابر البغدادي

وكيل الطرق الصوفية: التصوف الحقيقي هو السير على الكتاب والسنة والعمل بمقتضى الشرع

تنظيم النسل

هل تنظيم الأسرة يتعارض مع تدبير الله لأرزاق العباد؟.. دار الإفتاء تجيب

الدكتور أحمد نبوي

أحمد نبوي: المرأة المصرية كانت ولا تزال ركنًا أصيلًا في بناء المجتمع وصناعة أجياله

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

طريقة عمل طاجن أم على بالمكسرات.. حلوى مصرية لذيذة

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

بالأسود.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور | صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل في البيت.. بمكونات اقتصادية

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل
طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل
طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل

فيديو

سارة بركة

كذبة الـ95 مشهدًا وحلق الشعر.. سارة بركة تكشف أسرارًا مثيرة خلال بداياتها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد