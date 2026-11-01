بوليفيا تُعلن حالة طوارئ لمُواجهة تداعيات مناخية خطيرة

أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز، حالة الطوارئ لمُواجهة تداعيات ظاهرة "إل نينيو" المناخية.

وقال رئيس بوليفيا، إن المرسوم يدعو أيضًا إلى نشر مزيد من فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضررًا، فيما تواجه بوليفيا فيضانات وجفافاً بسبب الظاهرة.

وأوضح: "ستكون هذه ظاهرة ذات تداعيات بالغة الخطورة تتمثل في موجات جفاف وفيضانات، ونحن في حاجة إلى تعاون كل المؤسسات".

وأفاد تقرير حكومي صدر هذا الأسبوع بأن الجفاف يؤثر على 78 ألف أسرة في 6 من مقاطعات البلاد الـ9، وقد تسبب في نفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية.

وحذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن الظاهرة الحالية قد تبلغ قوة "غير مسبوقة"، ما سيجلب دمارا لأمريكا اللاتينية وشرق إفريقيا وجنوبها وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.