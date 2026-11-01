أزمات مسابقة تعيين المُعلمين على طاولة النواب .. غدًا

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعين يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات القبول بالجامعات الحكومية والأهلية، وأزمات مسابقة تعيين المعلمين بالمرحلة الخامسة.

تخصص اللجنة اجتماعها الأول يوم الاثنين المقبل لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدي مرشد، وثروت سويلم، وجيلان أحمد، وحسن عمار، وإيرين سعيد، ونسرين عمر، وحسين هريدي، وأحمد فرغلي، وحمادة حلبي، وعلي عبد القادر، وحسام المندوه.

اجتماعات اللجان النوعية

كما تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، إلى جانب استكمال مناقشة خطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تعقد اللجنة اجتماعيها الأول والثاني لوضع الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، طبقًا لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس.

لجنة الشئون العربية

تستكمل اللجنة خلال اجتماعها الأول مناقشة خطة عمل اللجنة.

لجنة الشئون الإفريقية

تعقد اللجنة اجتماعاتها الأول والثاني والثالث لمتابعة أعمال اللجنة.

لجنة الدفاع والأمن القومي

تستكمل اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني مناقشة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.