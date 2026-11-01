متحدث وزارة الرياضة: «الوزير قال لـ أبوريدة لازم تحل أزمة محمد صلاح لأن مينفعش المنتخب من غيره»

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تحركات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاحتواء الأزمة الأخيرة بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

وأوضح الشاذلي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن الوزير تواصل مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وطالبه بالتدخل لحل الأزمة وتهدئة الأجواء بين الطرفين.

وأضاف أن جوهر نبيل شدد على أهمية وجود محمد صلاح مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستغناء عن قائد الفراعنة في المرحلة المقبلة.