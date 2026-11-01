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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي أم رونالدو؟.. إجابة غير متوقعة من سيرجيو راموس

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
محمد بدران   -  
علا محمد

حسم النجم الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق، رأيه في المقارنة بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كاشفًا عن اللاعب الذي سيختاره إذا اضطر للاعتماد على أحدهما في مباراة نهائية.

وقال راموس، خلال تصريحات تلفزيونية، إن اختياره سيكون لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن قدرته على التعامل مع الضغوط وحسم المباريات تمنحه أفضلية في هذا الاختيار.

وأوضح نجم ريال مدريد السابق أن ليونيل ميسي يمتلك القدرة على تقديم لحظات سحرية لا يستطيع إنتاجها سوى عدد قليل جدًا من اللاعبين، لكنه يرى أن رونالدو يمنح زملاءه شعورًا دائمًا بأنه قادر على إيجاد طريق للفوز مهما كانت ظروف المباراة.

وأضاف راموس أن ما يعجبه أكثر في رونالدو هو قدرته على التألق في أصعب اللحظات، مشيرًا إلى أن الموهبة عنصر مهم في كرة القدم، لكن التميز الحقيقي يظهر عندما تصل الضغوط إلى أقصى درجاتها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وجود كريستيانو رونالدو في الفريق يمنح الجميع الثقة في إمكانية تحقيق الفوز حتى صافرة النهاية، بعدما أثبت قدرته على حسم المباريات في مناسبات عديدة.

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