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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة رحيل ميسي عن إنتر ميامي في الإنتقالات الشتوية

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

عاد مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، ليتصدر عناوين الصحف العالمية، بعد انتشار تقارير صحفية تحدثت عن اقترابه من العودة إلى الدوري الأرجنتيني عبر بوابة نادي نيويلز أولد بويز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2027.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عودة ميسي إلى نادي طفولته، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات جارية في الوقت الحالي لإتمام الصفقة.

وأوضح رومانو أن ميسي يشعر بالسعادة في إنتر ميامي، وكذلك أفراد عائلته، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني يرغب في استكمال عقده الحالي مع النادي الأمريكي، والذي يمتد حتى نهاية عام 2028، مع إمكانية تمديد بقائه لفترة إضافية.

حقيقة انتقال ميسي إلى نيويلز أولد بويز

وجاءت تصريحات رومانو ردًا على التقارير الأرجنتينية التي تحدثت عن اقتراب ميسي من العودة إلى بلاده، بعدما أشار الصحفي الأرجنتيني جونزالو كالفجيوني إلى أن نيويلز أولد بويز يأمل في استعادة نجمه السابق بداية من يناير 2027.

ويرتبط اسم ميسي بنادي نيويلز أولد بويز، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية خلال طفولته بمدينة روزاريو، قبل انتقاله إلى إسبانيا والانضمام إلى أكاديمية برشلونة في سن 13 عامًا.

ورغم الاهتمام المتزايد بفكرة عودة قائد منتخب الأرجنتين إلى ناديه السابق، فإن التصريحات الأخيرة لفابريزيو رومانو نفت وجود مفاوضات فعلية بشأن انتقاله في الوقت الحالي.

عقد ميسي مع إنتر ميامي

وكان ليونيل ميسي قد جدد تعاقده مع إنتر ميامي الأمريكي حتى نهاية موسم 2028، ليواصل مشواره في الدوري الأمريكي خلال السنوات المقبلة.

وبذلك، لا توجد مؤشرات حالية على رحيل ميسي عن إنتر ميامي في يناير 2027، بينما يظل استكمال عقده مع الفريق الأمريكي هو الاتجاه الأقرب وفقًا للمعلومات المتاحة، دون استبعاد تقييم مستقبله مجددًا بعد ذلك.

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