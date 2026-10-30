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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يسخر من أزمات الوسط الفني والرياضي: كبر دماغك

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
سارة عبد الله

علّق الإعلامي أحمد حسام ميدو على حالة الجدل والخلافات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الوسط الفني أو الرياضي، موجّهًا رسالة إلى متابعيه دعاهم خلالها إلى عدم الانشغال بالمشكلات والخلافات.

‏وكتب ميدو عبر حسابه على إكس: “اوعى تشغل بالك بالخناقات اللي مالهاش اي لازمه في حياتك استمتع باللحظة اللي انت عايش فيها بأحسن طريقة! لا حاجه حصلت هتتغير ولا في ايدك تغير حاجه من اللي جاي!!  استمتع باللحظة دي اللي انت فيها دي وسيبها على الله”.

وتابع: "‏شايف الناس شايله هم خناقة ماما نجوى وأشرف زكي وتصريحات وائل جمعة ومشكلة شيماء وأيتن عامر!! واللي قاله حسام البدراوي مع احمد موسى!! كبر دماغك يا عم وافطر فول بالزيت الحار وطعمية سخنه وشوية باذنجان مخلل والبس جلابيتك وانزل صلي الجمعة".

من جانب آخر، تحدث أحمد حسام ميدو عن الفارق بين حسين الشحات، لاعب الأهلي، وأحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، رغم انتمائهما إلى المنطقة نفسها، مشيدًا بعقلية الشحات وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق، حتى عندما يشارك بديلًا.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، إن حسين الشحات وأحمد فتوح من أبناء منطقة واحدة، لكن هناك فارقًا كبيرًا بينهما في العقلية والاحترافية.

وأضاف: «الشحات وفتوح ولاد منطقة واحدة، بس الفارق في العقلية والاحتراف كبير قوي قوي، حسين الشحات بيقعد احتياطي للاعيبة أقل منه فنيًا، بس لما بينزل بيعمل الفارق ويسكت الكل».

أحمد حسام ميدو ميدو إكس

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