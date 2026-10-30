المهاجم الوهمي إلى وسط الملعب.. كيف غير مرموش شكل توتنهام أمام تشيلسي؟

أشادت شبكة «TottenhamNews» الإنجليزية بالدور التكتيكي الذي قدمه النجم المصري عمر مرموش مع توتنهام، بعدما أظهر ملامح من موهبته عقب انضمامه إلى الفريق قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، مشيرة إلى أن المدرب روبرتو دي زيربي ربما توصل إلى الطريقة المناسبة للاستفادة من إمكاناته داخل الملعب.

وأوضحت الشبكة أن مرموش قدم أداءً لافتًا خلال فوز توتنهام على تشيلسي، رغم عدم نجاحه في تسجيل أي هدف، بعدما لعب دورًا مؤثرًا في أداء الفريق، بفضل تحركاته التي ساهمت في منح زملائه أفضلية تكتيكية أمام المنافس.

وأضافت أن تحركات مرموش المستمرة من مركز المهاجم الوهمي إلى عمق خط الوسط منحت توتنهام تفوقًا عدديًا في مواجهة ثنائي وسط تشيلسي، وهو ما ساعد الفريق على فرض سيطرته على الاستحواذ في ملعب «ستامفورد بريدج»، واستغلال المساحات المتاحة أمام لاعبيه.

وترى الشبكة أن هذا الدور قد يمثل حلًا تكتيكيًا مهمًا لدي زيربي، إذ يتيح لمرموش المشاركة في بناء الهجمات وربط خطي الوسط والهجوم، بدلًا من الاكتفاء بالوجود في مركز المهاجم الصريح، بما يساعد الفريق على الاستفادة من تحركاته وقدراته في صناعة الفرص.

وجاء هذا الأداء في فوز توتنهام على تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج»، ليحقق الفريق انتصارًا مهمًا تحت قيادة دي زيربي، وسط تساؤلات بشأن قدرة المدرب على تثبيت الدور التكتيكي الأنسب للنجم المصري خلال المباريات المقبلة.