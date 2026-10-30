محسن رضائي على طاولة واشنطن.. رهان أمريكي جديد لاحتواء التصعيد مع إيران

قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى في محسن رضائي الشخصية القادرة على بناء توافق داخل إيران بشأن المفاوضات، وسط مخاوف أمريكية من تراجع فرص التوصل إلى تسوية.

مفاوضات وقف الحرب بين إيران وأمريكا

وقالت إنه في ظل تزايد خطر تجدد الصراع مع إيران، بعث نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس برسالة إلى أبرز قادة التيار المتشدد في طهران، أعرب فيها عن استعداده للقاء به شخصيًا لمناقشة التوصل إلى تسوية تفاوضية للحرب.



وحسب التقرير يري البيت الأبيض أن فرص التوصل إلى تسوية مع إيران قد تكون آخذة في التضاؤل.



وأشارت إلى أن إسطنبول والدوحة أبرز موقعين محتملين في حال عقد لقاء بين فانس ومحسن رضائي.

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير عبرية أن واشنطن نقلت 10 طائرات أمريكية إلي جنوب إسرائيل.