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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-10-2026 والقنوات الناقلة

إسبانيول
إسبانيول
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والأوروبية والعربية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات المرتقبة التي تحمل أهمية كبيرة للعديد من الفرق.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهة باريس سان جيرمان أمام لوهافر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي، في لقاء يسعى خلاله الفريق الباريسي لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على صدارة جدول الترتيب.

كما تحظى منافسات الدوري السعودي باهتمام خاص، حيث يلتقي الأهلي مع الشباب في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية عشرة، بينما يخوض الاتحاد مباراة أمام أبها، ويواجه نيوم فريق الدرعية.

وعلى الصعيد المحلي، تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري المصري، أبرزها مواجهة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش، إلى جانب لقاء بترول أسيوط والجونة، ومباراة القناة أمام الشرقية للدخان.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

* فياريال ضد إسبانيول – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

* لوهافر ضد باريس سان جيرمان – الساعة 8 مساءً – قناة بي إن سبورتس 1.
* نيس ضد رين – الساعة 8 مساءً – قناة بي إن سبورتس إكسترا 3.
* ليل ضد لانس – الساعة 10:05 مساءً – قناة بي إن سبورتس 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

* إيلفيرسبيرج ضد ماينز – الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

* قونيا سبور ضد جالاتا سراي – الساعة 7 مساءً – قناة بي إن سبورتس 2.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

* أبها ضد الاتحاد – الساعة 2:30 مساءً – قناة ثمانية.
* الدرعية ضد نيوم – الساعة 4:50 مساءً – قناة ثمانية.
* الشباب ضد الأهلي – الساعة 8 مساءً – قناة ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

* بترول أسيوط ضد الجونة – الساعة 5 مساءً – قناة أون سبورت ماكس.
* الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش – الساعة 8 مساءً – قناة أون سبورت.
* القناة ضد إنبي – الساعة 8 مساءً – قناة أون سبورت بلس.

وتترقب الجماهير مواجهات اليوم، خاصة لقاء الأهلي والشباب في الدوري السعودي، ومباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي، في ظل أهمية النقاط الثلاث في مشوار المنافسة على الألقاب والمراكز المتقدمة

الدورى الاسبانى الدورى الفرنسي اخبار الرياضة الدورى التركى

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