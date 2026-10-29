مواعيد مباريات الزمالك في الدوري ودوري أبطال افريقيا للفترة المقبلة

يستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لخوض عدد من المباريات الحاسمة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس، الأربعاء، عن وقوع الزمالك ضمن المجموعة الثانية بصحبة فرق الأفريقي التونسي؛ يانج افريكانز ومولودية الجزائر.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك من 28 ديسمبر وحتى 27 يناير كالتالي:

28 ديسمبر: بيراميدز - الزمالك (الدوري).

4 يناير: الزمالك - دجلة (الدوري).

9 يناير: يانج أفريكانز - الزمالك (دوري الأبطال).

12 يناير: الزمالك - الاتحاد (كأس الرابطة).

16 يناير: الأفريقي - الزمالك (دوري الأبطال).

19 يناير: الجيش - الزمالك (كأس الرابطة).

23 يناير: الزمالك - المولودية (دوري الأبطال).

24 يناير: زد - الزمالك (الدوري).