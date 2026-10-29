شمس البارودي ترد على مُنتقديها برسالة مؤثرة: «النار وقودها الناس والحجارة»

علّقت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على كثرة التعليقات المتداولة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استيائها من بعض ما يُكتب بشأنها، ومستشهدة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تحذر من عواقب الكلام وما تحصده الألسنة.

وكتبت شمس البارودي عبر فيسبوك: «كمية التعليقات في مواقع تتناقل اسمي أكدت لي يقيني أن النار وقودها الناس والحجارة، وقول المصطفى: يكب الناس على وجوههم حصائد ألسنتهم».

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.