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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي: إيماني ويقيني بالله خط أحمر.. وتروي ما دار بينها وبين الشيخ الشعراوي

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران

تحدثت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن إيمانها ويقينها، وكشفت عن تفاصيل اتصالها هاتفيًا بالشيخ محمد متولي الشعراوي , وذلك في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت شمس البارودي تمسكها بإيمانها وثقتها بالله، مشيرة إلى أنها تحرص على حماية علاقتها بربها من أي وساوس أو شكوك، كما أعربت عن امتنانها لمحبة الأشخاص الطيبين لها.

وكتبت الفنانة المعتزلة عبر حسابها على «فيسبوك»: «ولا يجرؤ أي هفوة شياطين تدخل بيني وبين سري عند الله، أكرمني وأعزني ورزقني محبة خلقه الطيبين وإيماني ويقيني، أنا كلنا إليه راجعون».

وأضافت شمس البارودي أنها سبق أن تواصلت هاتفيًا مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، وسألته عن حكم كشف الوجه، مشيرة إلى أنه أخبرها بأن الأصل في الإسلام كشف الوجه، وربطت ذلك بآية غض البصر.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.

شمس البارودي رسالة الفنانة المعتزلة

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