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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
رنا عصمت

مع انتشار العدوى التنفسية خلال فترات تغير الطقس، قد يعاني كثيرون من ارتفاع درجة الحرارة والسعال والإرهاق وآلام الجسم، وهي أعراض يمكن أن تظهر مع الإنفلونزا أو غيرها من الفيروسات التنفسية، وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، فقد تبدأ بصورة مفاجئة وتؤثر على القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، تشمل أبرز أعراض الإنفلونزا ارتفاع الحرارة أو الشعور بالقشعريرة، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف أو انسداده، والصداع، وآلام العضلات، والإجهاد الشديد. وقد يعاني الأطفال أيضًا من القيء أو الإسهال، كما أن عدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة لا يستبعد الإصابة بالإنفلونزا.

وتوجد عدة علامات ينبغي الانتباه إليها عند الإصابة، أبرزها:

1-ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة: قد يصاحبهما تعرّق وشعور بالتعب العام.

2-السعال والتهاب الحلق: وقد يصاحبهما احتقان الأنف أو سيلانه.

3-آلام العضلات والمفاصل: وهي من الأعراض الشائعة للإنفلونزا، وقد تكون واضحة منذ بداية المرض.

4-الصداع والإرهاق: وقد يشعر المصاب بضعف شديد وصعوبة في أداء الأنشطة المعتادة.

5-فقدان الشهية: وقد يظهر بصورة أوضح لدى الأطفال.

6-القيء أو الإسهال: ويمكن أن يحدثا لدى الأطفال المصابين ببعض الفيروسات التنفسية.

7-اضطراب النوم: بسبب السعال أو الاحتقان أو ارتفاع الحرارة.

وتوضح الجهات الصحية أن معظم حالات الإنفلونزا غير المصحوبة بمضاعفات تتحسن خلال عدة أيام، لكن السعال والإرهاق قد يستمران لفترة أطول.

نصائح للتخلص من الم العدوى الفيروسية..

-ينصح بالحصول على الراحة وشرب السوائل بانتظام، مع استشارة الطبيب عند تفاقم الأعراض أو استمرارها دون تحسن. أما صعوبة التنفس، أو ألم الصدر المستمر، أو التشوش، أو الجفاف الشديد، فتستدعي طلب الرعاية الطبية العاجلة.

- عدم تناول المضادات الحيوية من دون وصفة لعلاج العدوى الفيروسية، لأنها لا تعالج الفيروسات نفسها

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أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
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