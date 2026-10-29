مصدر يكشف موقف إدارة المصري من مصير أحمد سامي

كشف مصدر داخل النادي المصري البورسعيدي عن موقف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن أحمد سامي مستمر في قيادة الفريق البورسعيدي خلال المرحلة المقبلة، رغم التعادل الأخير الذي انتهت به مواجهة البنك الأهلي، مشيرًا إلى عدم وجود قرار بتغيير الجهاز الفني في الوقت الحالي، مع استمرار العمل من أجل تحسين النتائج واستعادة الانتصارات في المسابقة المحلية.

ويأتي موقف الإدارة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على الاستقرار الفني، ومنح الجهاز الفني فرصة لمواصلة عمله خلال المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق يسعى إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري، بعد النتائج التي حققها منذ بداية الموسم الجاري.

تفاصيل مباراة المصري والبنك الأهلي في الدوري

وكان المصري قد تعادل مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين من ركلتي جزاء، حيث نجح صلاح محسن في منح التقدم للفريق البورسعيدي خلال الدقيقة 42، بعدما ترجم ركلة الجزاء إلى هدف، لينهي المصري الشوط الأول متقدمًا في النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن أحمد ياسر ريان من إعادة البنك الأهلي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 52، لتستمر محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز، لكن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

موقف المصري في جدول ترتيب الدوري

وبهذه النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات منذ انطلاق المسابقة.

وحقق الفريق البورسعيدي الفوز في مباراتين، وتعادل في 3 مواجهات، بينما تلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 8 أهداف، في حين استقبلت شباكه 10 أهداف.

ويأمل أحمد سامي في استغلال المباريات المقبلة لتصحيح المسار، وتحقيق نتائج إيجابية تساعد المصري على التقدم في جدول الترتيب، وتلبية طموحات جماهيره خلال منافسات الموسم الحالي