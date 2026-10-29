شاهد .. قرارات فصل لعشرات الطلاب بالمدارس الثانوية بسبب "الغياب"

أعلنت عددا من المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، عن صدور قرارات فصل عشرات الطلاب بسبب تجاوز نسب الغياب المقررة .

فعلى سبيل المثال أعلنت مدرسة كرداسة الثانوية الحديثة بنين ، قوائم أسماء الطلاب الذين تم فصلهم نهائيا وتحويلهم لنظام المنازل بعد تجاوز نسبة الغياب القانونية

وقالت المدرسة : أن الطلاب المفصولين عليهم التوجه إلى المدرسة لمعرفة الأوراق المطلوبة لإعادة قيدهم ، وفى حالة عدم الحضور لن يسمح لة بدخول الامتحانات الا بنظام المنازل

كما أعلنت مدرسة النواورة الثانوية المشتركة بأسيوط ، عبر فيس بوك ، عن فصل عددا من الطلاب بالصف الثالث الثانوي لتجاوزهم نسبة الغياب ، مع نشر قوائم أسماء هؤلاء الطلاب

وكذلك أعلنت مدرسة الشهيد خالد حمدي السواحلي بكفر الشيخ ، قوائم أسماء الطلاب الذين تقرر فصلهم لتجاوزهم نسبة الغياب (30 يوما) ، مؤكدة ان الاستمرار في الغياب يعرض الطلاب للفصل النهائي

وشددت المدارس، على أنه تطبيقا لقرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم فصل الطالب إذا تعدى غيابه عن المدرسة نسبة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة بدون عذر مقبول خلال العام الدراسي.

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الحالي ، بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلزام المدارس بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري

رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.