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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق بأحد مختبرات مجمع الأسلحة النووية الأمريكي وإعلان حالة الطوارئ

جانب من الحريق
جانب من الحريق
محمود نوفل

أعلن مسئولون عن حالة طوارئ في موقع "سافانا ريفر" (Savannah River Site) بولاية ساوث كارولينا، وذلك عقب اندلاع حريق في مختبر "سافانا ريفر" الوطني بالقرب من مدينة أيكن الأمريكية.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية  لقناة "فوكس نيوز"  بأنه تمت السيطرة على الحريق، ونُقل موظف واحد إلى المستشفى إثر إصابته بجروح طفيفة، مؤكداً عدم تسجيل أي تلوث إشعاعي.

كما فرضت السلطات قيوداً مؤقتة على الوصول إلى الموقع، شملت حركة النقل عبر السكك الحديدية والنهر والجو في المنطقة المحيطة.

كما أُغلقت مداخل الموقع كإجراء احترازي، وطُلب من بعض العاملين البقاء في أماكنهم.

وبعد وقت قليل، رُفعت هذه القيود، وعادت الحركة إلى طبيعتها عند مداخل الموقع، وسُمح للعاملين في النوبات المتأثرة بالعودة إلى مهامهم المعتادة، بحسب الإشعارات الرسمية الصادرة عن الموقع.

وذكر موقع "سافانا ريفر" لاحقاً أنه لا توجد أي حالات طوارئ تشغيلية قائمة أو تأخيرات في العمليات المجدولة نتيجة لهذا الحادث. 

كما جرى تنسيق إجراءات الاستجابة، وإبلاغ الوكالات الحكومية والمحلية المعنية.

ويُعد موقع "سافانا ريفر" منشأة رئيسية ضمن مجمع الأسلحة النووية الأمريكي. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية، فقد ساهم الموقع على مدى أكثر من 75 عاماً في دعم مهمة الردع الاستراتيجي للبلاد، وتولى إدارة المواد النووية والنفايات المشعة.

وقد أُنشئ الموقع في خمسينيات القرن الماضي، وكان يضم في بداياته خمسة مفاعلات صُممت لإنتاج مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية، لا سيما التريتيوم والبلوتونيوم-239، إلى جانب مرافق للفصل الكيميائي.

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