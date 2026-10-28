ميتسوبيشي باجيرو بـ بابين تستعد لمنافسة فورد برونكو بقوة

أطلقت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية الجيل الخامس كليًا من أيقونتها للطرق الوعرة «باجيرو» بتهيئة خماسية الأبواب فقط، مِمَّا أثار تساؤلات عشاق السيارات حول إمكانية تقديم نسخة قصيرة بثلاثة أبواب (ذات بابين جانبيين) كما جرت العادة في الأجيال الأربعة السابقة.

وفي هذا السياق، قدم موقع «Kolesa» الروسي تصميمًا افتراضيًا تخيليًا لما يمكن أن تبدو عليه «باجيرو» ثلاثية الأبواب، مِمَّا يفتح باب المنافسة المباشرة مع طرازات رياضية بارزة مثل «فورد برونكو» و«جيب جرانجلر» ذات العجلات القصيرة.

تعديلات هيكلية وأبعاد أكثر رياضية

يحافظ التصميم التخيلي على الهوية البصرية الرسمية للجيل الخامس، مع إدخال تعديلات هندسية على الهيكل الخارجي؛ حيث جرى تقصير قاعدة العجلات وتضييق الجزء الخلفي الممتد خلف المحور الخلفي (Rear Overhang).

كما شملت التعديلات زيادة طول الأبواب الأمامية لتسهيل دخول الركاب إلى المقصورة الخلفية، وتوسيع القائم الأوسط (B-pillar) مع تزويده بلمسات ديكورية أفقية، بالإضافة إلى طلاء القوائم باللون الأسود لإعطاء طابع بصري عصري.

منافسة مرتقبة ومزايا اقتصادية

تُسهم النسخة قصيرة القاعدة في تحسين زوايا الاقتراب والمغادرة (Approach and Departure Angles) وزاوية الانكسار الميداني، مما يمنح السيارة قدرات أداء أعلى على الطرق الوعرة والمسارات الصخرية مقارنة بالنسخة خماسية الأبواب.

كما توفر هذه التهيئة خيارًا أقل تكلفة للعملاء الراغبين في اقتناء سيارة دفع رباعي قوية دون الحاجة للمساحات العائلية الكبيرة. وعلى الرغم من عدم إعلان «ميتسوبيشي» رسميًا عن إنتاج النسخة قصيرة القاعدة حتى الآن، إلا أن استجابة الأسواق للتصاميم التخيلية قد تدفع الشركة لإعادة دراسة إحياء الفئة ثلاثية الأبواب مستقبلاً.