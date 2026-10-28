تويوتا GR86 القادمة تتخلى عن محرك سوبارو الشهير

تدرس شركة «تويوتا» اليابانية إجراء تغييرات جوهرية على الجيل القادم من سيارتها الرياضية الشهيرة «GR86»، تشمل استبدال محرك الأسطوانات المتأفقية «بوكسر» المورد من شركة «سوبارو»، بمحرك جديد كليًا مكون من أربع أسطوانات متتالية (Inline-four) مُطور بالكامل داخل أروقة الشركة.

وظهر هذا التوجه الجديد جليًا خلال اختبارات النسخة الاختباريّة «GR86 Future FR Concept» على حلبة أوكاياما الدولية في أستراليا واليابان ضمن مشاركات فريق «جازو ريسينج».

محرك «G20E» بالتنفس الطبيعي وتوليد قوة 220 حصانًا

يعتمد النموذج الاختباري على محرك جديد سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات يحمل الرمز الكودي «G20E» ينتمي لعائلة المحركات المدمجة الحديثة التي تطورها تويوتا للتوافق مع معايير الانبعاثات الصارمة.

وعلى العكس من الاتجاه السائد نحو الشواحن التوربينية، حرصت تويوتا على تشغيل المحرك بالتنفس الطبيعي دون شاحن توربيني لإنتاج قوة تصل إلى 220 حصانًا تقريبًا، محافظةً بذلك على الهوية التاريخية للطراز بداية من «GT86» وحتى «GR86» الحالية التي تعتمد على محرك سوبارو سعة 2.4 لتر بقوة 228 حصانًا.

وأوضح كازويا أوشيما، السائق المسئول عن تطوير النموذج الاختباري لدى «جازو ريسينج»، أن التخلي عن شاحن التوربو يُسهم في تقديم استجابة خطية ومباشرة للقدّم عند ضغط البدالات، بالإضافة إلى التخلص من الوزن الإضافي لمكونات الشاحن والتبريد حول المقدمة.

تعديلات هيكلية ونظام تعليق مزدوج

لا تقتصر التعديلات التجريبية على منظومة الحركة؛ إذ أفادت تقارير «كار ووتش» اليابانية أن النموذج الاختباري تم تزويده بنظام تعليق المزدوج القائم على أذرع الترقوة (Double-Wishbone) في الأمام والخلف بدلاً من دعامات «ماكفيرسون» (MacPherson) المستخدمة في الطراز التجاري الحالي.

ويوفر هذا المحرك الجديد خفيف الوزن إمكانية تثبيته في وضعية أكثر انخفاضًا وتراجعًا خلف المحور الأمامي، مِمَّا يحافظ على مركز الثقل المنخفض ويعزز التوزيع التوازني للأوزان، مِمَّا يضمن استجابة توجيهية أكثر دقة واستقرارًا أثناء المناورات.