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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مشكلة في المقاعد تضع 228 ألف تويوتا سيينا تحت الاستدعاء عالميًا

عيوب مقاعد تويوتا Sienna
عيوب مقاعد تويوتا Sienna
عزة عاطف

كشفت شركة «تويوتا» عن حملة استدعاء سلامة واسعة النطاق تشمل 228,367 سيارة من طراز «سيينا هجين» ذات السبعة مقاعد، وذلك عقب كشف الهيئة الوطنية للأمن والسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) عن خلل خطير في آلية إغلاق مقاعد الصف الثاني قد يؤدي إلى تفككها وعدم ثباتها أثناء الحوادث.

ويغطي الاستدعاء، الذي يحمل الرقم المرجعي (26V690)، المركبات المصنعة في الفترة الممتدة بين 16 سبتمبر 2021 و20 يوليو 2026، مِمَّا يشمل الطرازات الممتدة من عام 2022 وحتى عام 2026 المزودة بمشدات أحزمة أمان تم توريدها من مورد محدد.

تفاصيل الخلل الهندسي ومخاطر التصادم الأمامي

أوضحت التقارير الفنية الصادرة عن هيئة (NHTSA) أن المشكلة تكمن في آلية تعديل ميل المقاعد (Recliner Mechanism) المدمجة مع أحزمة الأمان في الصف الثاني. 

فعند وقوع تصادم أمامي قوي، تتسبب القوة الناجمة عن تشغيل مشدات الأحزمة في حث اهتزازات عالية التردد داخل أجزاء الآلية القافلة.

وتؤدي هذه الاهتزازات، في ظروف محددة من قوة التصادم وزاوية الميل، إلى دوران كامة القفل الداخلية وفك ارتباط آلية التثبيت، مِمَّا يحرك ظهر المقعد من وضعه المغلق ويقلل من فاعلية حماية الركاب، ويرفع بالتالي من مخاطر التعرض لإصابات جسيمة أثناء الحوادث.

إجراءات الإصلاح والجدول الزمني للعملاء

أكدت «تويوتا» أن التقييمات واختبارات المحاكاة التأكيدية هي التي كشفت عن العيب التصنيعي، مع عدم تسجيل أي حوادث أو إصابات أو بلاغات فنية في الميدان حتى تاريخ إعلان الاستدعاء.

وسيقوم وكلاء الشركة المعتمدون بإجراء الصيانة اللازمة مجانًا للعملاء؛ حيث تتضمن عملية الإصلاح تحديث البرمجيات الخاصة بالأنظمة أو استبدال حزم ظهور المقاعد المكونة للصف الثاني بالكامل بنسخ معدلة هيكليًا في بعض الفئات المخصصة لحزم التنقل الخاصة. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة بإرسال إخطارات رسمية لجميع مالكي السيارات المتأثرة خلال شهر ديسمبر القادم لتحديد مواعيد الفحص والصيانة.

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