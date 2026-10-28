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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | وفاة رجل سبعيني في حادث تسلا تثير مخاوف جديدة بشأن القيادة الذاتية .. أول سيارة BMW ببصمة الإصبع مثل الموبايل

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

لقي رجل يبلغ من العمر 71 عاما مصرعه بعدما صدمته سيارة تسلا يعتقد أنها كانت تعمل بنظام القيادة الذاتية الكاملة، على الطريق السريع آي 80 بمدينة فاليجو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في حادث أعاد إثارة التساؤلات بشأن سلامة تقنيات القيادة الذاتية.

كشفت مجموعة «ستيلانتيس» عن اختيار شاحنة البيك آب المتوسطة «فيات تيتانو» لتكون السيارة الرسمية (Popemobile) لنقل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر خلال جولته المرتقبة في دولة أوروجواي بين 6 و8 نوفمبر 2026.

كشفت شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية عن التفاصيل الكاملة للفئة القياسية الاقتصادية من طراز «توسان 2027»، والمعروفة في السوق المحلي بـ «H-Pick»، لتزيح الستار عن مستوى الاسترخاص الفعلي للمركبة بعيدًا عن الفئات الأعلى تجهيزًا مثل «XRT» و«N Line».

تتجه كبرى الشركات العالمية لإعادة تعريف المكونات التقليدية للسيارات، وفي هذا السياق كشفت طلبات براءة الاختراع الجديدة لشركة «بي إم دبليو» الألمانية عن رؤيتها المستقبلية لتطوير مقابض الأبواب عبر دمج شاشات تفاعلية رفيعة وقوارئ لبصمات الأصابع ضمن هيكل المقبض.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

حادث تسلا تسلا سيارة بابا الفاتيكان ستيلانتيس هيونداي توسان 2027 سيارة BMW BMW اكس بنج بي 7 نكست 2027 اكس بنج بي 7 نكست القيادة الذاتية

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