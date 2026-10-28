نتائج اجتماع الزمالك.. 51% من شركة الكرة للمستثمرين وتأجيل قرار حسام الزناتي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتهاء اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، واتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بملف شركة الكرة ومنصب المدير الرياضي بالنادي.

وأكد الغندور موافقة مجلس الإدارة على طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين، مقابل احتفاظ نادي الزمالك بنسبة 49%، على أن يتم عرض القرار على الجمعية العمومية العادية المقبلة، والمقرر انعقادها خلال شهر ديسمبر المقبل.

في سياق آخر، أشار الغندور إلى تأجيل قرار اعتماد حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك مجددا، دون الكشف عن تفاصيل بشأن أسباب التأجيل أو الموعد المحدد لحسم الملف.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات داخل نادي الزمالك لحسم الملفات الإدارية والاستثمارية المطروحة، في إطار سعي المجلس لتنظيم العمل داخل النادي وشركة الكرة.