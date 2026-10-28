تحقيق عاجل .. ناقد رياضي يكشف مفاجآت رحلة الزمالك إلى رواندا وأزمة قميص الجفالي

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي، كواليس جديدة تتعلق برحلة نادي الزمالك إلى رواندا، والتي خاض خلالها ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أعضاء في مجلس إدارة نادي الزمالك رفضوا السفر ورئاسة بعثة الفريق في رواندا بسبب عدم رضا بعضهم على إدارة المرحلة الحالية وبسبب انشغال البعض الآخر بأعمالهم الخاصة».

وأضاف فؤاد أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، في البداية رفض رئاسة البعثة في رواندا لكنه اضطر في النهاية لرئاسة البعثة.

وأشار فؤاد إلى وجود أزمة خاصة بعدم توفر التيشرت الخاص باللاعب التونسي أحمد الجفالي، مضيفًا أن عبد الناصر محمد أحال أي شخص مسؤول إداريًا عن أزمة تيشرت الجفالي في رواندا للتحقيق.