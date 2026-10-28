أحمد حمودة: بيراميدز المرشح الأقوى للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.. وحظوظ الزمالك قائمة رغم الأزمات

أكد أحمد حمودة، نجم النادي المصري السابق، أن بيراميدز يعد المرشح الأقوى للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري، خاصة بعد خروج صن داونز الجنوب أفريقي من المنافسات، وهو ما يعزز فرص الفريق السماوي في المنافسة على اللقب القاري.

وأوضح حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن بيراميدز يمتلك مقومات المنافسة بقوة على البطولة الأفريقية، في ظل طموحاته لتحقيق إنجاز قاري جديد، والاستفادة من خروج أحد أبرز المنافسين على اللقب.

وأضاف نجم المصري السابق أن حظوظ الزمالك في المنافسة على دوري أبطال أفريقيا لا تزال قائمة، رغم الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض قادر على المنافسة، وأن فرصه في مواصلة المشوار الأفريقي لم تنتهي .