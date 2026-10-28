مُحلل أسواق مال: ما حدث في البورصة حركة تصحيحية وسنرى أرقامًا قياسية الأيام القادمة

أكد الدكتور رامي حجازي، محلل أسواق المال، أن التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية مؤخرًا تأتي في إطار حركة تصحيحية داخل السوق، مشيرًا إلى توقعاته بعودة المؤشرات لتحقيق مستويات قياسية خلال الأيام المقبلة.

وقال رامي حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن حركة التصحيح التي تشهدها البورصة لا تعني بالضرورة تغير الاتجاه العام للسوق، موضحًا أن التراجعات تعد جزءًا من التحركات الطبيعية التي تمر بها أسواق المال بعد فترات من الصعود.

وأضاف خبير أسواق المال أن تقييم أداء البورصة المصرية يتطلب النظر إلى حركة المؤشرات على مدى زمني أوسع، وعدم الاعتماد فقط على التراجعات اليومية، لافتًا إلى أهمية متابعة أحجام التداول ومستويات السيولة واتجاهات المستثمرين لفهم طبيعة التحركات الحالية.

وأشار حجازي إلى أن تحركات البورصة تتأثر بعدد من العوامل، من بينها أداء الشركات المقيدة، وتوجهات المستثمرين، والتطورات الاقتصادية، فضلًا عن حركة أسعار الفائدة وتدفقات السيولة إلى السوق، مؤكدًا أن قراءة هذه العوامل تساعد على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن اتجاهات التداول.

وتابع أن المرحلة المقبلة قد تحمل فرصًا لاستعادة المؤشرات مستويات مرتفعة، وفقًا لتقديراته، مع ضرورة متابعة أداء السوق الفعلي ومدى قدرة الأسهم على مواصلة الصعود، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق المال.

وشدد خبير أسواق المال على أهمية التعامل مع تحركات البورصة بقدر من الوعي، وعدم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على التراجعات المؤقتة وحدها، موضحًا أن الاستثمار يحتاج إلى دراسة الشركات ومراكزها المالية وتقييم المخاطر قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع.

واختتم رامي حجازي تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله بأداء البورصة المصرية خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تشهد المؤشرات مستويات قياسية جديدة، مع التأكيد على أن اتجاهات السوق تظل مرتبطة بالتطورات الاقتصادية وحركة التداول الفعلية.