شبانة: ما حدث في رحلة الزمالك إلى رواندا يستوجب تدخلًا حاسمًا من الإدارة

شنّ الإعلامي محمد شبانة هجومًا على الأوضاع داخل نادي الزمالك، كاشفًا عن 5 أزمات قال إنها شهدتها رحلة الفريق إلى رواندا، مشيرًا إلى وجود حالة من الفوضى داخل فريق الكرة، ومطالبًا إدارة النادي بالتدخل واتخاذ قرارات حاسمة بشأن ما حدث.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يُذاع على قناة "CBC": "هناك 5 مصايب في رحلة الزمالك في رواندا، والفريق يُعاني من فوضى داخل فريق الكرة وانفلات في بعض الأمور".

وأوضح “شبانة” أن أولى الأزمات، بحسب ما ذكره، تمثلت في سهر الثلاثي أحمد فتوح وعمرو شريف ومصطفى الزناري في أماكن وصفها بغير اللائقة، مشيرًا إلى ضبطهم وإبلاغ الجهاز الإداري للنادي، الذي قرر توقيع غرامة مالية كبيرة عليهم دون إيقافهم.

وأضاف أن الأزمة الثانية تتعلّق بناصر منسي، الذي ألقى قميصه وبصق في اتجاه معتمد جمال، عقب تسجيل هدف الزمالك الوحيد، وفقًا لما أورده شبانة.

وتابع أن الأزمة الثالثة تمثلت في اصطحاب شيكو بانزا فتاة إلى غرفته خلال المعسكر، وهو الأمر الذي وصفه بالكارثة.

وأشار “شبانة” إلى أن الأزمة الرابعة تمثلت في تغيير فندق إقامة بعثة الزمالك بسبب عدم سداد مستحقات الشركة المسؤولة، بينما جاءت الأزمة الخامسة بسبب عدم إحضار القميص الخاص بأحمد الجفالي للمشاركة في المباريات القارية، وعدم إدراج اسمه في القرار الوزاري.

واختتم “شبانة” تصريحاته قائلًا: "لم يكن هناك أحد من مجلس إدارة الزمالك يرأس بعثة الفريق في رواندا، وما حدث هناك خطير جدًا ويحتاج إلى وقفة وقرار من الإدارة".