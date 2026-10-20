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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

فقدت 7 أجنة.. مني ذكي تكشف حقيقة خلاقاتها مع أحمد حلمي

خلافات مني ذكي
خلافات مني ذكي
كريم ناصر

حسمت الفنانة منى زكي الجدل حول غياب زوجها الفنان أحمد حلمي عن حضور تكريمها في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، كما كشفت تفاصيل مؤلمة عن فقدانها 7 أجنة بسبب مرض مناعي، قبل أن تتمكن من استكمال حملها وإنجاب نجلها سليم.

وقالت منى زكي، إن زوجها أحمد حلمي لم يتمكن من حضور التكريم بسبب سفره برفقة ابنتهما لي لي، نافية أن يكون غيابه مرتبطًا بأي خلافات، مشيرة إلى أنها فوجئت بتساؤلات زملائها عن سبب عدم حضوره.

وأكدت أن زوجها يمثل مصدر دعم لها، قائلة إنه ساندها في مواقف كثيرة طوال سنوات زواجهما، ووصفته بأنه شريك حياتها وأبو أبنائها، مشددة على عدم وجود منافسة فنية بينهما، وأن علاقتهما تقوم على مساندة كل منهما للآخر، بعيدًا عن حسابات الفن والمكانة الاجتماعية.

وكشفت منى زكي خلال عن سر إنجابها في سن الأربعين، مشيرة إلى أن الفارق بين ابنتها لي لي وابنها سليم يبلغ 12 عامًا، بسبب معاناتها من مرض مناعي تسبب في فقدان 7 أجنة خلال شهور الحمل الأولى، سواء في محاولات الحمل الطبيعي أو التلقيح الصناعي.
 

مني ذكي خلافات مني ذكي انفصال مني ذكي

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