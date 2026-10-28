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«شبانة» يُهاجم لجنة الحكام بعد تجاهل لقطات القمة: الزمالك أرعب اللجنة.. وأنا مصدوم من موقفها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة» يُهاجم لجنة الحكام بعد تجاهل لقطات القمة: الزمالك أرعب اللجنة.. وأنا مصدوم من موقفها

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد سمير

شنّ الإعلامي محمد شبانة هجومًا على لجنة الحكام، بسبب عدم تحليل الحالات الجدلية التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تقريرها الأخير، معربًا عن استيائه من تأجيل تقرير الجولة السادسة، ثم صدور التقرير دون التطرق إلى لقطات المباراة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يُذاع على قناة "CBC": "لجنة الحكام قالت إنها ستُحلل مباريات الجولتين السادسة والسابعة معًا، وتم تأجيل تقرير الجولة السادسة، فما الداعي لهذا التأجيل، إلا إذا كنت خائفًا من إعلان رأيك في القرارات؟".

وأضاف: "ما حدث من الزمالك جعل لجنة الحكام تخاف وتستخبى تحت الكرسي".

وتابع: "التقرير خرج اليوم، ولم يحلل لقطات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ومحدش قدر يقول رأيه أو رأي اللجنة في الحالات الجدلية التي شهدتها المباراة".

وواصل “شبانة” انتقاداته قائلًا: "يعني إيه عشان الحكم أجنبي مش هنحلل مباراته؟ لا، أنت تقيّمه وتقيّم أداءه وتقول رأيك، وكنا عايزين نعرف رأي اللجنة في الحالات الجدلية بمباراة الزمالك، وأنت اللي تقول هل الحكم كان كويس ولا خايب؟".

واستكمل: "تقرير لجنة الحكام تقليدي ومفيهوش أي حاجة، وقيمته كانت في مباراة الأهلي والزمالك، وأنا مصدوم من لجنة الحكام ومن حالة القلق التي انتابتها، وكل واحد خايف واستخبى".

واختتم “شبانة” تصريحاته قائلًا: "أهنئ إدارة الزمالك، لقد أرعبت لجنة الحكام".

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