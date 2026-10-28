نانسي عجرم تهنئ إليسا بعيد ميلادها .. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة نانسى عجرم على تهنئة الفنانة إليسا بمناسبة عيد ميلادها، برسالة تعبر فيها عن حبها.

وكتبت نانسى عجرم عبر حسابها على إكس: «عيد ميلاد سعيد يا أغلى إليسا! أتمنى أن تعطيكِ الحياة دائمًا حبًا كثيرًا بقدر ما أعطيتِهِ للكثير من الناس على مر السنين. أرسل لكِ أطيب التمنيات الدافئة اليوم ودائمًا».

نشأة الفنانة اللبنانية إليسا

إليسا من مواليد دير الاحمر بـ لبنان ، وتتنمى لمواليد برج العقرب، وما لا يعرفه الكثيرون أن إليسا لم تكمل دراستها الجامعية بسبب رغبتها في احتراف مجال الفن وكان أول البوماتها بدي دوب عام 1999.