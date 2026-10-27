مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب الحجز المبكر لباقات محبي السينما لدورته الـ47

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن فتح باب الحجز المبكر لباقات التذاكر المخصصة لمحبي السينما، لحضور فعاليات دورته السابعة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المهرجان على توسيع مشاركة الجمهور في فعالياته، وإتاحة الفرصة أمام عشاق الفن السابع لمتابعة أحدث الإنتاجات السينمائية المصرية والعربية والعالمية بأسعار مخفضة، والاستمتاع بتجربة سينمائية ثرية تجمع بين مشاهدة الأفلام والتفاعل مع صناعها من مختلف أنحاء العالم.

ويطرح المهرجان أربع باقات متنوعة تتيح لمحبي السينما اختيار ما يناسب اهتماماتهم وعدد العروض التي يرغبون في حضورها، وتشمل باقتي «محبي السينما 10» و«محبي السينما 15»، اللتين توفران 10 و15 تذكرة على التوالي، إلى جانب باقتي «محبي السينما 10 Plus» و«محبي السينما 15 Plus»، اللتين تمنحان حامليهما الميزة الإضافية المتمثلة في إمكانية حجز تذاكر عروض السجادة الحمراء، وفقًا للقواعد المنظمة للحجز وتوافر المقاعد.

وتتيح الباقات الأربع حجز تذاكر عروض الأفلام والندوات والمحاضرات واللقاءات السينمائية المتاحة للجمهور، بما يمنح محبي السينما فرصة التعرف على تجارب فنية متنوعة، والمشاركة في المناقشات التي تعقب العروض، والتواصل المباشر مع المخرجين والممثلين وغيرهم من صناع الأفلام.

ويمكن للراغبين في الحصول على إحدى الباقات الدخول إلى الموقع الرسمي للمهرجان، وإنشاء حساب شخصي أو تحديث بيانات حساباتهم الحالية، ثم اختيار الباقة المناسبة واستكمال إجراءات التسجيل والحجز، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

ووفقًا لنظام الحجز المعتمد، يمكن لحاملي الباقات حجز تذاكر عروض اليوم نفسه واليوم التالي من شبابيك التذاكر المخصصة، بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم أو ندوة أو محاضرة، مع مراعاة السعة الاستيعابية للقاعات وتوافر المقاعد. ويمكن استلام بطاقات الباقات من مكتب التسجيل والاعتمادات بالمهرجان.

ويكتسب طرح هذه الباقات أهمية خاصة مع احتفال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمرور خمسين عامًا على انطلاقه، حيث يواصل المهرجان رسالته في تقريب السينما من جمهورها، وتعزيز ثقافة المشاهدة والحوار، وإتاحة مساحة أوسع لاكتشاف سينمات وتجارب إبداعية من مختلف أنحاء العالم، انطلاقًا من إيمانه بأن الجمهور شريك أساسي في نجاح التجربة السينمائية واستمرار تأثيرها.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.